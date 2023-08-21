Beşiktaş'tan Rob Holding hamlesi Beşiktaş, Premier Lig ekibi Arsenal'in stoperi Rob Holding'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

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Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma bölgesine takviye için arayışlar devam ediyor.

Yaz transfer döneminde savunma bölgesi için Daniel Amartey'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, bir stoperi daha kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ın, Arsenal'de forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Arsenal ve oyuncu ile görüşmeler başladı

L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i renklerine katmak istiyor.

Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı.

Stoper ve sağ bek pozisyonların görev alabilen oyuncu için, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda resmi adımların atılması bekleniyor.

7 yıldır Arsenal'de oynuyor

7 yıldır Arsenal forması giyen ve 27 yaşındaki stoperin İngiliz ekibiyle 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 24 resmi maça çıkan Rob Holding, 1397 dakika sahada kalırken 2 kez gol sevinci yaşadı.