Beşiktaş'tan Ryan Kent'e kanca Yeni sezon planlamalarına başlayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi.

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Sezon başında İskoç ekibi Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramadı.

27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmeyi planlayan Ryan Kent için oldukça dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe cephesi, İngiliz futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da gelecek yaz yollarını ayırmayı planlıyor..

Oyuncunun menajeri ise yurt dışından birçok takımla temas halindeydi. Ancak transferde bomba bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş devreye girdi

Akşam'da yer alan habere göre, Ryan Kent için son olarak Süper Lig'den Beşiktaş'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

İddialara göre siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile anlaşarak İngiliz futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor.

Öte yandan sarı-lacivertliler ise oyuncunun maaş yükünden kurtulmak adına Ryan Kent'i bu yaz uygun bir bonservis bedeliyle göndermeyi planlıyor.

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından İngiliz futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

2022 yazında 17.5 milyon euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon euroya kadar gerilemiş durumda.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 2 asist kaydedebildi.