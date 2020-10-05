Beşiktaş'tan Serdar Aziz hamlesi

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Serdar Aziz'e talip oldu.

Türkiye'de transfer dönemi bugün saat 24.00'te sona erecek.

Kulüpler, bitime sayılı saatler kala kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçın sadece birini kazanan ve defans hatalarıyla taraftarına saç baş yolduran Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe yönetiminin indirim talebini reddeden, bu yüzden de kadroya alınmayan Serdar Aziz'e talip oldu.

BONSERVİSİ AL GEL

Tecrübeli stoperle görüşen yönetim, "Bonservisini alırsan seni transfer edeceğiz." diyerek 29 yaşındaki futbolcuya haber gönderdi.

Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdüren Serdar, eğer sözleşmesini feshedebilirse Beşiktaş'a imza atacak. Eğer yönetim bonservisini vermezse oyuncu sarı-lacivertlilerde kalacak.