Beşiktaş'tan Steven Berghuis atağı Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine yeniden Steven Berghuis'i aldı. Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, görüşmeler için Hollanda'ya gitti. İşte detaylar...

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Beşiktaş yönetimi, transfer listesinde yer alan Steven Berghuis için tekrar atağa geçti.

Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rachid Ghezzal'ın vedasıyla birlikte Hollandalı oyuncuyu kadrolarına katmayı planlıyor.

Ajax'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ayrılmayı düşündüğü ve gelecek tekliflere açık olduğu belirtiliyor.

Berghuis de istiyor

Berghuis'un Beşiktaş'a sıcak baktığı bildirilirken, bu gelişme üzerine futbol koordinatörü Samet Aybaba ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, görüşmeler için Hollanda'ya gitti.

Yönetim, oyuncunun menajeriyle masaya oturarak anlaşma zemini arayacak. Berghuis, geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş'a olan ilgisini açıkça dile getirmiş ve ayrılmaktan yanı olduğunu belirtmişti.

Ajax'ta 7 gol 10 asist

Hollandalı futbolcu bu sezon Ajax formasıyla 26 maça çıkarken, 7 gol atıp 10 asist yaparak performansını gösterdi.