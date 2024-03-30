Beşiktaş'tan Steven Berghuis atağı

Beşiktaş yönetimi, transfer listesinde yer alan Steven Berghuis için tekrar atağa geçti.
Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rachid Ghezzal'ın vedasıyla birlikte Hollandalı oyuncuyu kadrolarına katmayı planlıyor.
Ajax'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ayrılmayı düşündüğü ve gelecek tekliflere açık olduğu belirtiliyor.
Berghuis de istiyor
Berghuis'un Beşiktaş'a sıcak baktığı bildirilirken, bu gelişme üzerine futbol koordinatörü Samet Aybaba ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, görüşmeler için Hollanda'ya gitti.
Yönetim, oyuncunun menajeriyle masaya oturarak anlaşma zemini arayacak. Berghuis, geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş'a olan ilgisini açıkça dile getirmiş ve ayrılmaktan yanı olduğunu belirtmişti.
Ajax'ta 7 gol 10 asist
Hollandalı futbolcu bu sezon Ajax formasıyla 26 maça çıkarken, 7 gol atıp 10 asist yaparak performansını gösterdi.
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