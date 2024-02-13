Beşiktaş'tan tarihi transfer: Al Musrati'nin bonservisi alındı

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, transferin son gününde Braga'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Al-Musrati'nin kalıcı transferi için KAP'a açıklama yaptı.

11 milyon euro ödenecek

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin bonservisi için Braga'ya 11 milyon euro ödeme yapılacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada,şu ifadelere yer verildi:

SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır.