Beşiktaş'tan transfer yalanlaması: Kesinlikle itibar etmeyin Beşiktaş, transfer için çıkan Francisco Calvo haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Beşiktaş'ta sakatlıklar ve kadro dışı olaylarından sonra stoper bölgesinde takviye yapmak için harekete geçtiği bilinen bir gerçek.

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ın, son olarak Konyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'tan bu transfer haberine ise yalanlama geldi.

Siyah-beyazlılar, Francisco Calvo haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"İtibar etmeyin"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.



Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

51 maça çıktı

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Konyaspor'a transfer olan Francisco Calvo, 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı verdi.