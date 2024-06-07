Beşiktaş'tan Vedat Muriç hamlesi 2020'de 21 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya giden ve son olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriç için Beşiktaş devreye girdi.

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Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

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Defence Central'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan La Liga ekibi Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriç'i transfer etmeyi istiyor.

Haberde, Beşiktaş'ın ilk etapta transferi bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflediği belirtilirken, kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı.

Ayrıca 30 yaşındaki yıldız Vedat Muriç'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi.

Girona Vedat'ı istiyor

Öte yandan Vedat Muriç'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç 2020 yılında Vedat Muriç'i Lazio'ya 21 milyon euro'ya satmıştı.