Beşiktaş'tan Yalçın Kayan girişimi

Dorukhan Toköz'ün bir türlü sözleşme imzalamaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Göztepeli Yalçın Kayan'ı listesine aldı.

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

Yapılan 7 milyon liralık teklifi henüz kabul etmeyen ve Avrupa'da takım arayan orta saha oyuncunun alternatifi bulundu.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Göztepe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Yalçın Kayan'ı listesine aldığı öğrenildi.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yönetim, Dorukhan ile anlaşamazsa İzmir ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunan oyuncuyla masaya oturacak.

Bu sezon 14 lig karşılaşmasına çıkan solak futbolcu, 1 gol kaydetti.