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    Beşiktaş'tan Yalçın Kayan girişimi

    Beşiktaş'tan Yalçın Kayan girişimi

    Dorukhan Toköz'ün bir türlü sözleşme imzalamaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Göztepeli Yalçın Kayan'ı listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 11:32
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    Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

    Yapılan 7 milyon liralık teklifi henüz kabul etmeyen ve Avrupa'da takım arayan orta saha oyuncunun alternatifi bulundu.

    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Göztepe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Yalçın Kayan'ı listesine aldığı öğrenildi.

    Beşiktaş tan Yalçın Kayan girişimi #1

    2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Yönetim, Dorukhan ile anlaşamazsa İzmir ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunan oyuncuyla masaya oturacak.

    Bu sezon 14 lig karşılaşmasına çıkan solak futbolcu, 1 gol kaydetti.

    Beşiktaş tan Yalçın Kayan girişimi #2

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