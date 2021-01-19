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Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da
Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep FK ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 17:02
- Güncelleme : 19.01.2021 - 17:06
Süper Lig'de 3. sırada yer alan Gaziantep FK'da transfer çalışmaları sürüyor.
Gaziantep ekibi, Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.
SEZON SONUNA KADAR
Sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı takımın formasını giyecek olan 25 yaşındaki oyuncu, 3 numaralı formayı terletecek.