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    Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da

    Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep FK ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 17:06
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    Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da

    Süper Lig'de 3. sırada yer alan Gaziantep FK'da transfer çalışmaları sürüyor.

    Gaziantep ekibi, Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

    Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK da #1

    SEZON SONUNA KADAR

    Sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı takımın formasını giyecek olan 25 yaşındaki oyuncu, 3 numaralı formayı terletecek.

    Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK da #2

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