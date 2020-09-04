Bild: Galatasaray, Tolgay Arslan'ı istiyor

Hannover 96 ile görüşmelerini sürdüren Tolgay Arslan için Alman basınında, "Galatasaray'da ilgileniyor" şeklinde yapılan haberler dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu kısa süre içinde takımdan ayrılacak.

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TOLGAY ÇOK PAHALI"

Bild'e konuşan ve Tolgay Arslan'ın bütçelerine uygun olmadığını dile getiren Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan transferinde Hannover 96 aradan çekildi.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VAR

30 yaşındaki oyuncuya, birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.

Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların rotasyon için Tolgay Arslan ile ilgilendiği öğrenilirken, Galatasaray'ın gündeminde Tolgay'ın yanı sıra Mehmet Ekici'nin de olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan 3.2 milyon euroya transfer edilen tecrübeli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 13 kez forma giyerken 1 asist kaydetti.