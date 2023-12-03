Bir dönemin yıldız ismiydi! Radja Nainggolan, Endonezya Ligi'ne transfer oldu

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Son olarak İtalya Serie C ekibi Spal'de forma giyen Radja Nainggolan'ın yeni adresi belli oldu.
Endonezya ekibi Bhayangkara, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Bhayangkara, Nainggolan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Piyasa değeri 500 bin euro
Roma, Inter, Cagliari gibi önemli takımların formasını giyen 500 bin euro piyasa değerine sahip tecrübeli orta saha kariyeri boyunca 595 maça çıktı.
Nainggolan bu maçlarda 67 gol ve 57 asistlik performans sergiledi.
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