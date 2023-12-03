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Bir dönemin yıldız ismiydi! Radja Nainggolan, Endonezya Ligi'ne transfer oldu

Bir dönemin yıldız ismiydi! Radja Nainggolan, Endonezya Ligi'ne transfer oldu Inter ve Roma gibi önemli takımların da formasını giyen 35 yaşındaki Radja Nainggolan, Endonezya Ligi takımı Bhayangkara ile sözleşme imzaladı.