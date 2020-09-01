Boavista, Sofiane Feghouli'yi istiyor

Ünlü dolar milyarderi Gerard Lopez'in satın aldığı Boavista, Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli için sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez, Portekiz'in orta düzey takımı Boavista'yı da alarak hedefini yükseltmişti. Transfer bütçesini artıran Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye kanca attı.

GÜÇLÜ İSİMLER KADROYA KATILDI

Orta sahaya eski Real Madrid ve Manchester City oyuncusu Javi Garcia ile birlikte Boca Juniors'tan Seba Perez'i kadrosuna katan Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi.

BOAVISTA, GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAK

Yeni sezonda Portekiz 1. Ligi'nde güçlü bir etki bırakmak ve üst sıralara oynamak isteyen Boavista'nın, Feghouli için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile temasa geçeceği bilgisi de verildi.

Öte yandan, Galatasaray ile geçtiğimiz günlerde masaya oturan tecrübeli futbolcu maaşında indirime gitmişti. Yıllık 3.8 milyon euro kazanan Cezayirli isim, 600 bin euro indirimi kabul ederek maaşını 3.2 milyon euroya düşürmüştü.

30 yaşındaki Feghouli, Süper Lig'de 83 maça çıktı ve 21 gol atıp 19 asist yaptı.