Boca Juniors Başkanı'ndan Cristian Medina'ya sert eleştiri Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Fenerbahçe yolunda olan Cristian Medina için çarpıcı sözler sarf etti.

Haber Merkezi

Arjantin Ligi'nin en köklü ekiplerinden olan Boca Juniors'un başkanı Juan Roman Riquelme, olay açıklamalara imza attı.

Riquelme, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atması beklenen futbolcusu Cristian Medina'ya tepki gösterdi.

"KENDİLERİ KARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Medina'nın hala sözleşme altında olduğuna değinen Riquelme, şu şekilde konuştu:

Bir oyuncu Avrupa'dan teklif alırsa, kulübümüz buna cevap verir. Artık yeni moda bu, oyuncular nereye gitmek istediklerine kendileri karar vermeye çalışıyor.

"OYUNCULAR KENDİLERİNİ KULÜPLERİN SAHİBİ SANIYOR"

Medina'nın ayrılmak istemesine tepki gösteren Riquelme, şu sözleri sarf etti:

Eğer bir oyuncunun sözleşmesi varsa, bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir. 'Oyuncu ayrılmaya karar verdi' deniyor. Medya yüzünden oyuncular kendilerini kulüplerin sahibi sanıyor.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcunun devre arasında transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertliler, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek.

Boca, 10 milyon euro piyasa değerindeki orta saha oyuncusunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

BOCA FORMASINI 155 KEZ GİYDİ

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen başarılı isim, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.