Boca Juniors, Lucas Torreira'nın peşinde

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımdaki 3. sezonunu geçiren başarılı futbolcuya Arjantin'den Boca Juniors'ın ilgisi sürüyor.

BOCA JUNIORS'IN HEDEFİ TORREIRA

Arjantin basınında yer alan habere göre; Boca Juniors, Arjantin Ligi'nin devre arasında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Boca Juniors'ın bu transfer için Galatasaray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu ve eğer sarı-kırmızılılar kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

2022-2023 sezonunun başında Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 117 resmi maça çıktı.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 11 asistle mücadele etti.

DEVRİM ÖZKAN İLE OLAN İLİŞKİSİ SONA ERMİŞTİ

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz 2024'ün ocak ayında ilişkilerini noktalamıştı.

Ünlü çift, ayrılıktan 8 ay sonra ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti. Evlenecekleri konuşulan ikiliden dikkat çeken hamleler gelmişti.

Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Devrim Özkan ile Lucas Torreira, birbirini takipten çıkarmış ve birlikte olan fotoğraflarını da silerek ayrılık kararı almıştı.