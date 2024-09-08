Boca Juniors'tan Cristian Medina açıklaması

Arjantin ekibi Boca Juniors'ın yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki oyuncuları Cristian Medina hakkında açıklamalarda bulundu.
Serna, sarı-lacivertli takımla konuşmaya devam edeceklerini ve transferin kapanmadığını ifade etti.
"KONU KAPANMADI"
Mauricio Serna, Medina'nın geleceği hakkında şunları dedi:
Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler. Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcunun devre arasında transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, Arjantinli isim için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek.
Boca, orta saha oyuncusunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.
Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 10 milyon euro piyasa değerindeki, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.
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