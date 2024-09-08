Boca Juniors'tan Cristian Medina açıklaması

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Arjantin ekibi Boca Juniors'ın yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki oyuncuları Cristian Medina hakkında açıklamalarda bulundu.

Serna, sarı-lacivertli takımla konuşmaya devam edeceklerini ve transferin kapanmadığını ifade etti.

"KONU KAPANMADI"

Mauricio Serna, Medina'nın geleceği hakkında şunları dedi:

Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler. Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız.