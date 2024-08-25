Boca Juniors'un hedefi Lucas Torreira! Arjantin basınının iddiasına göre Boca Juniors, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın önemli futbolcularından olan Lucas Torreira'nın yeni adresi Arjantin olabilir.

OCAK AYINDA TEKLİF YAPILACAK

Arjantin basınından Boca Noticias'nın haberine göre; Boca Juniors, sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızıyla ilgileniyor.

Haberde, Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Torreira'yı transfer etmek istediği belirtildi.

Ayrıca haberin detayında, ocak ayında Torreira'nın sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalacağı ve bu nedenle Galatasaray ile anlaşmanın daha kolay olacağı vurgulandı.

TORREIRA, BOCA JUNIORS'A SICAK BAKIYOR

Torreira, daha önce yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olabileceğini söylemişti.

GALATASARAY FORMASINI 85 KEZ GİYDİ

28 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da toplam 85 maça çıkan Lucas Torreira 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.