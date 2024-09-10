Bodrum FK, Arlind Ajeti ile sözleşme imzaladı
İHA

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden FK yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj’de forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli savunma oyuncusu Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı, 1857 dakika süre aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editör