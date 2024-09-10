Bodrum FK, Arlind Ajeti ile sözleşme imzaladı

İHA
Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj’de forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile anlaşma sağladı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli savunma oyuncusu Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı, 1857 dakika süre aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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