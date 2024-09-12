Bodrum FK, Gökhan Akkan'ı resmen duyurdu Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum FK, son olarak Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip son olarak Rizespor’da forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı.

Muğla temsilcisi, başarılı eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN AYRILIK KARARI ALDI

Gökhan Akkan, Rizespor’un 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle taraftarın tepkisini çekmişti.

Bu ağır yenilginin ardından eleştirilerin hedefi olan Akkan, bu süreçten sonra takımdan ayrılma kararı aldı.

SÜPER LİG'DE 192 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde 1 kez Türkiye A Milli Takımı forması giyen Gökhan Akkan, 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında sahaya çıkmıştı.

Süper Lig'de Rizespor ve Ankaragücü formalarıyla toplamda 192 maçta görev alan tecrübeli kaleci, Bodrum ekibinde kariyerine devam etmeye hazırlanıyor.