İHA
Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Arnavutluk Milli Takımı'nın oyuncusu Ukrayna Premier Lig takımlarından Vorskla Poltava'da forma giyen hücum oyuncusu Taulant Seferi’yi kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekip yıldız oyuncu Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
GEÇEN SEZON 25 MAÇA ÇIKTI
Öte yandan, Seferi geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 5 gole katkı sağladı, 2 bin 99 dakika süre aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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