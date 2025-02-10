Bodrum FK'da Cenk Tosun ısrarı sürüyor

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Süper Lig'de teknik direktör Jose Morais ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bodrum FK'da Cenk Tosun iddiası yeniden gündeme geldi.

Geçmiş yıllarda Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Portekizli Morais, Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşı ile görüşerek yeşil-beyazlı ekip için Cenk'i istedi.

Sarı-lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan deneyimli forvetin de Bodrum'a transfer olmaya sıcak yaklaştığı ifade edildi.

Mourinho'nun ara transfer döneminin bitimine kadar yanıt vereceği ifade edildi.

67 DAKİKA SÜRE BULABİLDİ

Elinde Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko bulunan Mourinho, Cenk Tosun'e bu sezon sadece 6 Süper Lig maçında 67 dakika süre vermişti.