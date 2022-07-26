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    Bodrumspor, Adem Ljajic için devrede

    Bodrumspor, Adem Ljajic için devrede

    Bodrumspor’un, Beşiktaş’tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic’le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
    • 26.07.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:11
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    Spor Toto 1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

    Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran Kuzey Makedonyalı forvet Adis Jahovic’i kadrosuna dahil etti. Bodrumspor’un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen 35 yaşındaki forvet, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bodrumspor, Adem Ljajic için devrede #1

    Bodrumspor, Adem Ljajic'in peşinde

    DHA'nın haberine göre; şirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor’un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk’ün elinde bulundurduğu Bodrumspor’un, Beşiktaş’tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic’le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

    Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha, 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş’ta 73 maçta 16 gol attı.

    Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı.

    Bodrumspor, Adem Ljajic için devrede #2


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