Bodrumspor, Ondrej Celustka ile sözleşme imzaladı Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Bodrumspor, Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA

1. Lig takımlarından Bodrumspor, daha önce Türkiye'de Trabzonspor ve Antalyaspor forması da giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak ülkesinin Sparta Prag formasını giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrumspor Süper Lig'e çıkmayı kaçırmıştı

Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.