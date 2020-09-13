Bolingoli Mbombo, Başakşehir'de

Başakşehir, sol bek oyuncusu Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, transferlerine de devam ediyor.

İstanbul temsilcisi, sol bekte forma giyen Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir bu transferle Chadli, Hasan Ali Kaldırım ve Rafael'in ardından 4. transferini yapmış oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo’yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien’de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

28 maç 4 asist Celtic forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon forma giydiği 28 karşılaşmada 4 asist kaydetti.

Bolingoli daha önce Rapid Wien, FC Brugge ve VV.St.Truiden formaları da giymişti.