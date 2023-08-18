Bologna, Galatasaray'ın istediği Nicolas Dominguez'e yeni sözleşme önerdi Bologna Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Fenucci, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Nicolas Dominguez'e yeni sözleşme teklif ettiklerini ve cevap beklediklerini söyledi.

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Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumanın yanında Devler Ligi'nde de başarı isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.

Orta saha bölgesi için arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nicolas Dominguez hakkında ise yeni gelişmeler yaşandı.

İtalyan ekibinin yönetim kurulu başkanı Claudio Fenucci, bir dönem Fenerbahçe'yle de adı anılan Dominguez'e yeni sözleşme teklif ettiklerini ve Arjantinli oyuncudan cevap beklediklerini söyledi.

"Onu takımda tutmak istiyoruz"

Claudio Fenucci şu ifadeleri kullandı:

Nicolas Dominguez'e Bologna kaptanına yakışır yeni bir teklifte bulunduk ve cevabını bekliyoruz. Onu takımda tutmak istiyoruz çünkü ondan hala büyük beklentilerimiz var.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın dışında Milan, Nottingham Forest ve Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek

Serie A ekibiyle mevcut sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Arjantinli isim, kaptanı olduğu Bologna'nın formasını 110 kez giydi.

Orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.