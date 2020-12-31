Bologna, Mert Çetin'e talip oldu

Serie A ekibi Bologna, bonservisi Roma'da olan ve Verona'da kiralık olarak forma giyen Mert Çetin'i istiyor.

Transfer dönemi öncesi İtalya’da Mert Çetin’le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Bonservisi Roma kulübünde olan 23 yaşındaki stoper için Bologna’nın devrede olduğu aktarıldı.

OCAK AYINDA VERONA'DAN AYRILABİLİR

Sezon başında Verona’ya kiralanan Mert’in, ocak ayı transfer döneminde buradan ayrılabileceği ve Bologna’nın kendisine yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı.

Şu ana kadar sezon başından beri Verona’da sadece 5 resmi maçta oynayan Mert'in, Avrupa Şampiyonası öncesi sürekli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.