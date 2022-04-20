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    Bologna'dan Miha Zajc'a kanca

    Bologna'dan Miha Zajc'a kanca

    Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miha Zajc'a, Serie A ekiplerinden Bologna'nın ilgisi var. Svanberg'i satmaya hazırlanan İtalyanlar, Sloven oyuncuyu istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 09:50
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    İtalya Serie A'da gelecek sezon da yer almayı garantileyen Bologna, gelecek sezon için transfer planlarıa arasına Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı da aldı.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'i bu yaz 20-25 milyon euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Fenerbahçe'den Miha Zajc ile doldurmaya karar verdi.

    Bologna'nın, ilk başta Zajc için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk bir teklif yapacağı ve pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.

    Bologna dan Miha Zajc a kanca #1

    8 gol 1 asist yaptı

    Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Miha Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp 1 asist yaptı.

    Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

    Bologna dan Miha Zajc a kanca #2


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