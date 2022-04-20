Bologna'dan Miha Zajc'a kanca

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miha Zajc'a, Serie A ekiplerinden Bologna'nın ilgisi var. Svanberg'i satmaya hazırlanan İtalyanlar, Sloven oyuncuyu istiyor.

İtalya Serie A'da gelecek sezon da yer almayı garantileyen Bologna, gelecek sezon için transfer planlarıa arasına Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı da aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'i bu yaz 20-25 milyon euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Fenerbahçe'den Miha Zajc ile doldurmaya karar verdi.

Bologna'nın, ilk başta Zajc için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk bir teklif yapacağı ve pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.





8 gol 1 asist yaptı

Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Miha Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp 1 asist yaptı.

Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro bonservisle transfer etmişti.



