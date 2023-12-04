Boluspor, Tunahan Çiçek’i transfer etti

İHA
1.Lig ekiplerinden Boluspor, devre arası transferi için harekete geçti.
İsviçre kulüplerinden Vaduz FC’de forma giyen orta saha oyuncusu Türk asıllı İsviçreli futbolcu Tunahan Çiçek’i kadrosuna kattı.
2016'da da Boluspor forması giyiyordu
Daha önce 2016 yılında kırmızı-beyazlı formayı terleten 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında tekrar Boluspor formasını giyecek.
Bolu ekibi, Tunahan Çiçek ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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