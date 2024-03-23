Bonucci'ye Genoa'dan teklif geldi Fenerbahçe'de forma giyen Leonardo Bonucci'yi Serie A ekibi Genoa'nın transfer etme isteği gündeme bomba gibi düştü.

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Fenerbahçe ile ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, kariyerine yeni bir dönem eklerken, emeklilik kararından vazgeçmeyi düşünmüyordu. Ancak son gelişmelere göre, Genoa'nın Bonucci'yi ikna etme çabaları devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Genoa yönetimi tecrübeli oyuncuyla bir görüşme yaparak, kendi formalarını 1 sezon giydikten sonra futbolu bırakmasını teklif edecek.

Bu teklif, Bonucci'nin kariyerini İtalya'da sonlandırma fikrine açık kapı bırakırken, futbol dünyasında saygın bir veda yapma şansı da sunuyor.

"Futbolu bırakmaktan vazgeç"

Leonardo Bonucci'nin kariyerindeki önemli dönemlerden biri, 2009 yılında İnter'den Genoa'ya transfer olmasıydı. Ancak hiç forma giymeden, ağustos ayında Bari'ye transfer olmuştu. Şimdi ise Genoa, Bonucci'nin futbolu sonlandırma kararını tekrar gözden geçirmesi için çaba gösteriyor.

Genoa'nın bu teklifi, Bonucci'nin kariyerinde yeni bir döneme adım atma kararını etkileyebilirken, futbol dünyası da bu tecrübeli oyuncunun geleceği hakkında merakla bekliyor.