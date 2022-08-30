Bordeaux, Burak Kapacak'ı istiyor

Yeni sezonda Fransa Ligue 2'de mücadele eden Bordeaux'nun Burak Kapacak için Fenerbahçe ile yaptığı transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Burak Kapacak'a Fransız temsilcisi Bordeaux talip oldu.

Süper Lig'de 4. hafta tamamlanırken Fenerbahçe dün akşam Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda yeşil-beyazlı ekiple karşılaşan sarı-lacivertliler, iki takımında 10 kişi kaldığı maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bir yandan Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe transferde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Burak Kapacak için transfer gelişmeleri devam ediyor.

Bordeaux'nun kapısından dönmüştü

2021-2022 sezonun yaz transfer döneminde Fransız temsilcisi Bordeaux'un kapısından dönüp Fenerbahçe'ye imza atan Burak Kapacak istenilen performansı bir türlü gösteremedi.

Bordeaux, resmi teklifte bulundu

Takımdan ayrılması gündemde olan 22 yaşındaki futbolcuya bir kez daha Fransız ekibi Bordeaux talip oldu. Ligue 2'nin yeni takımlarından olan Bordeaux, Burak için resmi teklifte bulundu.



