Bordeaux, Mohamed transferinden vazgeçti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Bordeaux, sezon başında ilgilendiği Mostafa Mohamed transferinden, oyuncunun performansının düşmesi nedeniyle vazgeçti.

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'i bu sezonun başında Fransız ekibi Bordeaux, kadrosuna katmak istemiş ancak sarı-kırmızılıların Mohamed'in o dönem için bonservisini elinde bulunduran Zamalek ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlayamaması sebebiyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Galatasaray aralık ayının sonunda Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanırken Fransız kulübü Bordeaux'un, Mısırlı oyuncuyu takipte olduğu ve sezon sonu için yeniden bir girişim yapabileceği öne sürülmüştü.

Ağırlıklı olarak Mısır'daki gelişmelere ilişkin haberlerin yer aldığı see.news isimli internet sitesi ise Mohamed için sürpriz bir iddiayı ortaya attı.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Bordeaux'un, sezon başında talip olduğu Mostafa Mohamed'den mevcut form durumu sebebiyle vazgeçtiğini yazdı.

Ayrıca Mısırlı forvetin, Galatasaray'da çok fazla süre alamadığı ve bu durumun da transferini olumsuz etkilediği vurgulandı.

34 MAÇTA 7 GOL

Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Mostafa Mohamed, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 34 maçı çıkıp 7 gol attı ve 3 de asit yaptı.

Mohamed, Afrika Kupası'nda final oynayan Mısır Milli Takımı ile ise bu turnuvada gol sevinci yaşayamamıştı.