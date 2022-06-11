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    Borna Barisic, Trabzonspor'un gündeminde

    Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Borna Barisic için Glasgow Rangers ile resmi bir görüşme yaptı.
    • 11.06.2022 - 10:28
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    Borna Barisic, Trabzonspor'un gündeminde

    Geçtiğimiz sezon sol bekte problem yaşayan ardından devre arasından Puchacz'ı kiralayarak sorunu bir nebze çözen Trabzonspor yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de kendilerini götürecek kalitede bir sol bek arayışlarına başladı.

    Yerli kuralı nedeniyle Eren Elmalı hamlesi yapan bordo-mavililer Kasımpaşa'nın yüksek bonservis talebi nedeniyle şimdilik bu transferden vazgeçti.

    Borna Barisic, Trabzonspor un gündeminde #1

    Teklif olduğunu kabul etti

    Trabzonspor'da gündem ise Hırvat milli futbolcu Borna Barisic oldu.

    Glasgow Rangers forması giyen 29 yaşındaki futbolcu da kendisine gelen teklifi, "Bana ve kulübüme gelen, kabul edilebilir bir teklif var." diyerek doğruladı.

    Piyasa değeri 6 milyon euro olan Barisic için yüksek bonservis ödemek istemeyen bordo-mavililer farklı opsiyonlar kullanarak bu yükü hafifletmek istiyor.

    Borna Barisic, Trabzonspor un gündeminde #2

    3 asistle oynadı

    Deneyimli sol bek, geçen sezon İskoç ekibinde çıktığı 43 maçta gol atamazken 3 asist kaydetti.

    Hırvatistan ekiplerinden NK Osijek altyapısından yetişen Borna Barisic, sırasıyla NK Osijek, Bijelo Brdo, Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva ve Glasgow Rangers formalarını giydi.


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