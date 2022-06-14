Petrol
123.52
1.04%
Euro
18.0643
0.40%
Dolar
17.2434
-0.11%
Altın
1.012
0.32%
Borsa
2522
0.46%
Bitcoin
400.688
-8.17%
BTXN Coin
8.91
7.60%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Borna Barisic'ten Trabzonspor sözleri

    Trabzonspor'un transfer gündemindeki sol bek oyuncusu Borna Barisic, geleceği hakkında konuştu. Hırvat futbolcu, Trabzonspor sorusuna da yanıt verdi.
    • 14.06.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borna Barisic'ten Trabzonspor sözleri

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Trabzonspor sol bek transferi yapmak istiyor. Bordo-mavililerin gündeminde yer alan ve Rangers forması giyen Hırvat savunmacı Borna Barisic'ten transfer açıklaması geldi.

    İskoç Daily Record Gazetesi'nin sorusuna futbolcu, "Şu an Milli Takım'dayım. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Eğer ayrılacaksam bu kulübümü ve beni tatmin eden bir teklif olmalı." yanıtını verdi.

    Borna Barisic ten Trabzonspor sözleri #1

    Geçen sezonki performansı

    29 yaşında ve 1.86 boyundaki futbolcu, geçen sezon Rangers'ta 42 maçta 3551 dakika süre aldı ve 3 asist yaptı. Barisic daha önce Osijek, Lokomotiv Zagreb, Dinamo Zagreb gibi takımlarda forma giydi.

    Sözleşme durumu ve piyasa değeri

    Barisic ile kulübü Rangers arasındaki sözleşme 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcuya 6 milyon euro değer biçiliyor.

    Borna Barisic ten Trabzonspor sözleri #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da zehir tacirine operasyon: 162 gözaltı
    3. Sayfa

    İstanbul'da zehir tacirine operasyon: 162 gözaltı

    Muğla'da 44 göçmen yakalandı
    İç Haber

    Muğla'da 44 göçmen yakalandı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir