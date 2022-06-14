Borna Barisic'ten Trabzonspor sözleri

Trabzonspor'un transfer gündemindeki sol bek oyuncusu Borna Barisic, geleceği hakkında konuştu. Hırvat futbolcu, Trabzonspor sorusuna da yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Trabzonspor sol bek transferi yapmak istiyor. Bordo-mavililerin gündeminde yer alan ve Rangers forması giyen Hırvat savunmacı Borna Barisic'ten transfer açıklaması geldi.

İskoç Daily Record Gazetesi'nin sorusuna futbolcu, "Şu an Milli Takım'dayım. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Eğer ayrılacaksam bu kulübümü ve beni tatmin eden bir teklif olmalı." yanıtını verdi.





Geçen sezonki performansı

29 yaşında ve 1.86 boyundaki futbolcu, geçen sezon Rangers'ta 42 maçta 3551 dakika süre aldı ve 3 asist yaptı. Barisic daha önce Osijek, Lokomotiv Zagreb, Dinamo Zagreb gibi takımlarda forma giydi.

Sözleşme durumu ve piyasa değeri

Barisic ile kulübü Rangers arasındaki sözleşme 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcuya 6 milyon euro değer biçiliyor.



