Borussia Dortmund, Arda Güler'in peşinde! Hedef kiralık olarak kadroya katmak Real Madrid forması giyen Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu. Alman ekibi, Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcuyu kiralamak istiyor.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in yeni kariyeri talihsizliklerle başlamıştı.

Eflatun-beyazlı takımda forma giymeden 3 kez sakatlık geçiren Arda'nın ilk maçına çıkması 2024 yılını buldu.

Ocak ayında İspanya Kral Kupası'nda Madrid formasını sırtına ilk kez geçiren genç isim, sakatlığını atlatmasına rağmen Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremedi.

Süre bulmakta zorlanan milli futbolcu için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Dortmund, kiralamak istiyor

Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un, 18 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi öncesi ilgilendiği aktarıldı.

Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapan Dortmund'un, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in kiralanmaya karar verilmesi durumunda yeniden girişimi olabileceği öne sürüldü.

Arda Güler için daha önce de Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın adı geçmişti.

Yalnızca 89 dakika oynadı

Yıldız futbolcu, bu sezon Madrid ekibinin formasını 4 resmi maçta giydi. Yetenekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 89 dakika süre aldı.