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- Borussia Dortmund ile Schalke Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde
Borussia Dortmund ile Schalke Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde
Ali Koç'un ikna etmek için 3 defa evine gittiği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamayı reddetti. Genç futbolcuyu, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile Schalke 04 istiyor.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 13:12
- Güncelleme : 21.01.2021 - 13:29
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ile ipler tamamen koptu.
Başkan Ali Koç'un sözleşme uzatmak için defalarca evine gittiği genç futbolcu, süre alamadığını gerekçe göstererek takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.
Ömer Faruk'un bu tavırlarından rahatsız olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
DORTMUND VE SCHALKE PEŞİNDE
Genç futbolculara yaptıkları yatırımlarla ün yapan Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün, Ömer Faruk'un peşinde olduğu ve sezon sonunda boşa çıkar çıkmaz oyuncuyla masaya oturacağı öğrenildi.
Orta saha oyuncusunun yeni adresinin Bundesliga olması bekleniyor.