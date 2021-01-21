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Borussia Dortmund ile Schalke Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde

Borussia Dortmund ile Schalke Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde

Ali Koç'un ikna etmek için 3 defa evine gittiği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamayı reddetti. Genç futbolcuyu, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile Schalke 04 istiyor.