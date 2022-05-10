Borussia Dortmund Karim Adeyemi’yi Transfer Etti

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund Manchester City’e transfer olan Erling Haaland yerine Karim Adeyemi’yi kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, genç golcüsü Erling Haaland’ı İngiliz ekibi Manchester City’ye satmıştı.

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Alman ekibi Haaland’ın yerini hızlı doldurdu.

Dortmund, 20 yaşındaki Karim Adeyemi’yi RB Salzburg’dan transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Karim Adeyemi’nin bugün Dortmund’da sağlık kontrollerinden geçtiği ve 30 Haziran 2027’e kadar geçerli sözleşme imza atıldığı belirtildi.

“Küçükken Dortmund’un hızlı futbolundan büyülenmiştim”

Transferin ardından genç futbolcu, "Küçük bir çocukken siyah ve sarının hızlı futbolundan büyülenmiştim. Bu yüzden Dortmund'un ilgisini öğrendiğimde bu takıma gelmek istediğimi hemen anladım.

Uzun vadeli biz sözleşme imzaladım çünkü fantastik Dortmund taraftarlarının desteğiyle orta vadede şampiyonluklar kazanabilecek heyecan verici bir takım olacağımıza inanıyorum." İfadelerini kullandı.

38 milyon euro

Borussia Dortmund'un, Salzburg'a genç oyuncu için 38 milyon euro ödeyeceği de öğrenildi.

42 maçta 23 gol

RB Salzburg ile bu sezon 42 maça çıkan Adeyemi, 23 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.