Borussia Dortmund, Merih Demiral'a talip oldu

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ı Borussia Dortmund'un istediği kaydedildi. İtalyan ekibi 35 milyon euro bonservis almak istiyor.

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için bir transfer haberi gündeme geldi.

DORTMUND TALİP OLDU

İtalyan basını, birçok kulüple adı anılan Merih Demiral'a Dortmund'un talip olduğunu duyurdu.

Jadon Sancho'yu 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satan Dortmund, bu paranın bir kısmını stoper transferinde kullanacak. Dortmund'un, 23 yaşındaki milli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.





JUVENTUS 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Dortmund'un dışında Atalanta'nın da Merih Demiral transferinde ciddi olduğu vurgulandı.

Öte yandan Juventus'un Merih Demiral'ın satışına 35 milyon euroluk ödeme karşılığında onay vereceğinin altı çizildi.



