Borussia Dortmund, Yunus Akgün'ün peşinde

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Süper Lig'de 20 hafta sonunda topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı formayı giyen Yunus Akgün, Alman ekibi Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alıyor.

Napoli ve Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile ilgileniyor.

ADEYEMI YERİNE YUNUS

L'Equipe'te yer alan habere göre, Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü düşünüyor.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Borussia Dortmund'un Yunus Akgün transferi için girişimlere başladığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki Yunus Akgün, çıktığı 28 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.