Bundesliga devinde Marco Rose'dan boşalan teknik direktörlük görevine Edin Terzic getirildi. Terzic, bir dönem Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da, Edin Terzic dönemi resmen başladı. Marco Rose ile yolları ayırma kararı alan sarı-siyahlı kulüp, Edin Terzic'le yola devam kararı aldı.

Alman kulübü, Hırvat kökenli Alman teknik adamla yarın 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

"Kulübün başarısı için her gün her şeyimizi vereceğiz"

39 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada, "Aki Watzke, Michael Zorc ve Sebastian Kehl'e bu büyük sorumluluğu bana verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her gün her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Edin Terzic, bir dönem Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.