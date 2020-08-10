Boşta olan Jose Sosa'da son durum

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın hangi takıma imza atacağı merak konusu. Oyuncunun menajeri Flavio Bilardo'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'la temasa geçtiği öğrenildi.

Novak'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'da taraftarlar, takımın en önemli oyuncularından biri olan Jose Sosa'nın akıbetini merak ediyor...

Bordo-mavililerin, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldıza 1.7 milyon euro önerdiği ve oyuncudan haber beklediği öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcunun muhtemelen kariyerindeki son sözleşmesine imza atacağını düşünen menajer Flavio Bilardo ise, daha yüksek ücret ödeyecek bir kulüp arıyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Bilardo'nun İstanbul'da yaşamak isteyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdiği, sarı-lacivertlilerin ise 1.5 milyon eurodan fazla maaş vermek istemediği belirtildi.

Sosa'nın eski kulübü Beşiktaş'ın da kapısını çalan menajer, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği kararı bekliyor.