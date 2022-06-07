Petrol
119.31
-0.17%
Euro
17.9339
1.08%
Dolar
16.7478
1.05%
Altın
995.77
1.53%
Borsa
2644
-0.14%
Bitcoin
496.024
-4.99%
BTXN Coin
11.47
-4.49%
Bitexen
    Boupendza Türkiye'ye dönmek istiyor

    Boupendza Türkiye'ye dönmek istiyor

    Önceki sezon Süper Lig'e damga vuran ve Beşiktaş'ın golcü adayları arasında bulunan Aaron Boupendza, transfer için siyah-beyazlı kulüpten haber bekliyor.
    • 07.06.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hatayspor formasıyla gol kralı olduktan sonra El-Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza için Beşiktaş devreye girmişti.

    Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Bopuendza, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için yönetimden çağrı bekliyor.

    17 Haziran'a kadar tatil yapacak

    Gabon milli takımında görev yapan Süper Ligin eski gol kralı, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak.

    Boupendza'nın, kulübü Al-Arabiden satın alma opsiyonlu kiralanması düşünülüyordu.

    Boupendza Türkiye ye dönmek istiyor #1

    Türkiye'ye dönmek istiyor

    Al Arabi formasıyla başarılı olmasına rağmen Katar Ligi’nde istediği ortamı bulamayan Gabonlu oyuncu, gittiği günden beri Türkiye’ye dönmek istiyor.

    Hatta Hatayspor’a dönmek için bile mesaj göndermiş ancak Boupendza için eski takımı, kulübü Al-Arabi ve kendisinin isteklerini karşılayamamıştı.

    Bu sezon Al-Arabi ile 19 maça çıkan Gabonlu forvet, 9 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

    Boupendza Türkiye ye dönmek istiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Amazon, Tesla'da mutlu olmayan çalışanları işe almak istiyor
    Teknoloji

    Amazon, Tesla'da mutlu olmayan çalışanları işe almak istiyor

    İspanya'da sokakta cinsel ilişkiye girdiler
    Dünya

    İspanya'da sokakta cinsel ilişkiye girdiler

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir