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    Braga, Gaitan'ı transfer etti

    Portekiz ekibi Braga, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 17:03
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 17:03
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    Braga, Gaitan'ı transfer etti

    Nico Gaitan, Portekiz'e geri döndü...

    SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

    Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

    Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.

    Braga, Gaitan ı transfer etti #1

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