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Braga, Gaitan'ı transfer etti
Portekiz ekibi Braga, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 17:03
- Güncelleme : 11.08.2020 - 17:03
Nico Gaitan, Portekiz'e geri döndü...
SÖZLEŞME 1+1 YILLIK
Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.