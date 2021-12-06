Brezilya basını: Felipe Melo, Fluminense ile anlaştı

Brezilya basını: Felipe Melo, Fluminense ile anlaştı

Copa Libertadores şampiyonluğu sonrası Palmeiras'a veda eden 38 yaşındaki Felipe Melo'nun, kariyerine Brezilya'da devam edeceği iddia edildi.

Palmeiras ile art arda iki sezon Copa Libertadores'i kazanan Felipe Melo, dev zaferin ardından takımına veda etmişti.

Palmeiras ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Melo'nun, futbol kariyerine devam edeceği ve Fluminense ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

“FLUMINENSE İLE ANLAŞTI”

Globo'nun haberine göre Felipe Melo, Fluminense ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Brezilya basını, Melo'nun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını iddia etmiş ancak başkan Burak Elmas, böyle bir planlarının olmadığını söylemişti.