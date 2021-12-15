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    Brezilya basını: Pereira, Flamengo ile anlaştı

    Brezilya basını: Pereira, Flamengo ile anlaştı

    Fox Sport Brasil, Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar neticesinde eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira'nın, Flamengo ile anlaştığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 09:37
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    Fenerbahçe'de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla getirilien Vitor Pereira, istenilen performansı gösteremedi.

    Puan kayıplarıyla birlikte sarı-lacivertlilerde en çok eleştirilen isim ise Vitor Pereiara...

    Camiada büyük eleştirilerin hedefi olan tecrübeli çalıştırıcıyla yönetimin de devre arasında ayrılık kararı alacağı öne sürülürken, Brezilya basınınından flaş bir iddia geldi.

    Brezilya basını: Pereira, Flamengo ile anlaştı #1

    BREZİLYA BASINI FLAMENGO DEDİ

    Fox Sport Brasil, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağını ve Brezilya temsilcisi Flamengo'nun başına geçeceğini yazdı.

    Son olarak geçen yıl Brezilya'da şampiyonluk yaşayan Flamengo'nun kadrosunda; David Luiz, Filipe Luis, Maurucio Isla ve Gabriel Barboso gibi yıldız isimler bulunuyor.

    Brezilya basını: Pereira, Flamengo ile anlaştı #2

    Brezilya basını: Pereira, Flamengo ile anlaştı #3

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