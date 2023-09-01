Brighton, Ansu Fati'yi kiraladı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

"Bu hepimiz için harika bir anlaşma"

Brighton Hove Albion Teknik Direktörü Roberto de Zerbi, şu ifadeleri kullandı:

Bu hepimiz için harika bir anlaşma. Ansu'nun yeni bir hedefe ulaşmamızda bize yardımcı olacağına ve onun hak ettiği seviyeye geri dönmesine yardımcı olabileceğimize eminim.