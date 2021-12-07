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    Brighton, Cyle Larin'i istiyor

    Brighton, Cyle Larin'i istiyor

    Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'e, Premier Lig ekibi Brighton talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:08
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    Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Brighton & Hove Albion'ın transfer listesine girdi.

    Ada basınında yer alan habere göre; daha önce adı West Ham, Everton ve Southampton ile anılan Cyle Larin için Brighton devreye girdi. Beşiktaş formasıyla tarihi bir sezonu geride bırakan Kanadalı golcü için Brighton'ın istekli olduğu belirtildi.

    Brighton, Cyle Larin i istiyor #1

    HÜCUMDA SORUN YAŞIYORLAR

    Bu sezon Premier Lig'de geride kalan 15 haftada 20 puanla 9. sırada yer alan ancak bu başarısını savunma performansına borçlu olan Brighton, hücumda ise İngiltere'nin en kötü üçüncü takım oldu. 15 maçta 14 gol atan Brighton'ın, çare olarak gördüğü isimlerden birinin Larin olduğunun da altı çizildi.

    Brighton'ın, Larin ile ocak ayında ön sözleşme imzalamak istediği, sezon sonunda da kadrosuna katmayı planlamayı vurgulandı.

    Brighton, Cyle Larin i istiyor #2

    87 MAÇTA 45 GOLLÜK ETKİ

    Beşiktaş'ın Ocak 2018'de 1.85 milyon euro karşılığı Orlando'dan transfer ettiği Kanadalı golcü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 resmi maçta 36 gol atıp 9 asist yaptı.

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