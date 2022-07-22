Brobbey, Ajax'a geri döndü

Ajax, RB Leipzig'in forveti Brian Brobbey'in bonservisini aldı.

Ajax'ın altyapısında yetişen Brobbey, 2021-2022 sezonun başında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.

Ajax, Brian Brobbey'in transferi konusunda RB Leipzig yönetimiyle 17 milyon euro ve 3 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

11 maçta 7 gol 1 asist

20 yaşındaki Hollandalı, geçen sezonu Ajax'ta kiralık olarak geçirdi. Hollanda Ligi'nde 11 maçta forma giyerken 7 gol ile 1 asist kaydetti.