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Brobbey, Ajax'a geri döndü
Ajax, RB Leipzig'in forveti Brian Brobbey'in bonservisini aldı.
- 22.07.2022 - 15:57
- Güncelleme : 22.07.2022 - 16:22
Ajax'ın altyapısında yetişen Brobbey, 2021-2022 sezonun başında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.
Ajax, Brian Brobbey'in transferi konusunda RB Leipzig yönetimiyle 17 milyon euro ve 3 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.
11 maçta 7 gol 1 asist
20 yaşındaki Hollandalı, geçen sezonu Ajax'ta kiralık olarak geçirdi. Hollanda Ligi'nde 11 maçta forma giyerken 7 gol ile 1 asist kaydetti.