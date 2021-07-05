Bruma, Adana Demirspor'la anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma ile anlaşma aşamasına geldi.

26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor...

Dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yu kadrosuna katan Mavi Şimşekler, 2 yıldızı kadrosuna katmak için için harekete geçti.

İddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Adana ekibi, dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile anlaşma aşamasına geldi.

BRUMA DA YAKIN

Fanatik'in haberine göre; etkili bir hücum hattı kuran Adana Demirspor'un eski Galatasaraylı Bruma'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

Başarılı oyuncuyu geçtiğimiz sezon Beşiktaş da istemiş ancak Portekizli isim tercihini Olympiakos'tan yana kullanmıştı.

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi.