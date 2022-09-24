Bruma, Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Bruma, TFF listesine yazdırılmamasına rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin transfer sezonunda PSV'den kiraladığı Bruma, Jorge Jesus'un kararı sonrasında TFF listesine yazılmayarak bu sezon forma şansı bulma şansını kaybetmişti.

Transfer edildiği sezon takımdan gönderilen Caulker ile aynı kaderi paylaşan Portekizli futbolcu, tecrübeli savunmacı gibi yapmadı. Kariyerine sarı-lacivertli takımda devam edeceğini her fırsatta dile getiren Bruma'nın ikinci yarı itibarıyla forma giymek istediği de gelen haberler arasında.

Beklentileri karşılamadı

Beklentilerin aksine özellikle üçüncü bölgede kaptırdığı toplarla dikkat çeken Portekizli kanat oyuncusunun devre arasında da TFF listesine kaydedilmesi beklenmiyor.

Maaşı 1.2 milyon euro

Bruma, Fenerbahçe'den yıllık 1.2 milyon euro kazanırken zorunlu satın alma opsiyonunun da 4 milyon euro olduğu gelen haberler arasında.

1994 doğumlu oyuncu bu sezon sadece 1 Süper Lig maçında forma giyebildi.