Bruma: Galatasaray'ın teklifini geri çevirdim

PSV'den Olympiakos'a transfer olan Bruma, eski kulübü Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde olmadığı için reddettiğini söyledi.

Olympiakos'un yeni transferi Bruma, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PSV'den ayrılmak istemediğini ancak yeni teknik direktör Schmidt'in kendisini kadroda düşünmediğini ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, transferin bitimine iki gün kala Galatasaray'ın da içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAYI TERCİH ETTİM"

Türkiye'den iki takımdan teklif aldığını ifade eden Bruma, "PSV'den ayrılma gibi bir düşüncem yoktu, ancak teknik direktör Schmidt'in kadro planlaması ile ilgili başka düşünceleri vardı. Transferin son iki gününde aralarında Galatasaray'ın da olduğu iki Türk kulübünden teklif aldım. Ancak Olympiakos'un PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti ve benim açımdan da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmam tercih sebebi oldu." şeklinde konuştu.

Transferi dönemi boyunca Henry Onyekuru ile ilgilenen ve yıldız futbolcuyu Monaco'dan kiralamak için uğraşan ancak istediği sonucu alamayan Galatasaray yönetimi, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den Garry Rodrigues için de temasta bulunmuştu.