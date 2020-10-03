Bruma resmen Olympiakos'ta

Garry Rodrigues'i almaktan vazgeçen Olympiakos, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Bruma'yı kadrosuna kattı.

PSV Eindhoven'da forma giyen eski Galatasaraylı Bruma'nın yeni adresi belli oldu.

RODRIGUES F.BAHÇE'DE KALDI

Hızlı bir kanat oyuncusu arayan ve bir süredir Fenerbahçeli Rodrigues ile ilgilenen Olympiakos, transferin çıkmaza girmesi nedeniyle Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDEYDİ

Beşiktaş'ın da listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcu, tercihini Yunan ekibinden yana kullandı.

Şehre gelen yetenekli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.